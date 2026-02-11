A candidatura encabeçada pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, entregou, esta quarta-feira, as assinaturas necessárias para poder concorrer às eleições dos órgãos sociais do clube, agendadas para o dia 14 de março.

«A lista está entregue e vamos proceder a alguns formalismos por parte dos serviços do Sporting. Como responsável pelo processo eleitoral, espero que decorra com a elevação própria dos sócios, do historial e da imagem do clube. É esse o meu apelo», reconheceu João Palma, líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos leões, em declarações citadas pelo clube.

Frederico Varandas, de 46 anos, submeteu as assinaturas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo acompanhado na sua lista por Pedro Almeida Cabral, concorrente à sucessão de João Palma na chefia da MAG, e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.

A candidatura tem como mandatário Miguel Ribeiro Telles, com o antigo vice-presidente do clube e líder da SAD, responsável pela administração do futebol profissional verde e branco, a desejar a reeleição de Varandas para um terceiro mandato à frente do bicampeão nacional em título, e atual vice-líder da Liga, no quadriénio 2026-2030.

«Apoiar a candidatura encabeçada por Frederico Varandas é pretender a continuidade de um caminho de sucesso que tem sido trilhado a nível desportivo, económico e financeiro, assegurando, dessa forma, o futuro do clube», referiu, esperando «elevação e sentido de responsabilidade» no ato eleitoral.

Frederico Varandas foi o primeiro a formalizar a candidatura à liderança do Sporting, sendo esperada na quinta-feira, último dia para a submissão de listas, a entrega das assinaturas do projeto comandado por Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante Cantinho do Sá, ex-ginasta e basquetebolista.

«Não sei se vai haver outra candidatura ou não, mas se houver é saudável, porque é bom que se debatam os problemas dos clubes de forma elevada», notou Miguel Ribeiro Telles.

Em dezembro de 2025, na gala dos Prémios Stromp, Frederico Varandas tinha anunciado a recandidatura à presidência do Sporting, considerando estar a meio da sua missão no clube, cuja liderança assumiu em setembro de 2018, em sucessão de Bruno de Carvalho, destituído três meses antes.

«Acredito que o futuro, com a eventual eleição desta Direção, está assegurado. Não diria que não estivesse com outra, mas acredito que esta é a melhor solução para continuar a gerir os destinos do clube. Penso que o programa de ação será a continuidade e o desenvolvimento do trabalho que tem sido feito até agora ao nível de infraestruturas, desportivo, económico e financeiro», sublinhou Miguel Ribeiro Telles.

Frederico Varandas era diretor clínico do Sporting quando se candidatou pela primeira vez à presidência do clube e venceu com 42,32 por cento dos votos, no escrutínio leonino mais participado de sempre, antes de ser reeleito em março de 2022, com votação duplicada (85,8 por cento).

Nesses dois mandatos, tornou-se mesmo o presidente com mais troféus nacionais de futebol ao serviço dos verdes e brancos, ao arrebatar nove, contra os oito de António José Ribeiro Ferreira, que liderou o clube entre 1946 e 1953.

Além de três Taças da Liga (2018/19, 2020/21 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2018/19 e 2024/25) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021), o Sporting sagrou-se campeão nacional por três vezes com Varandas.

Os lisboetas quebraram um hiato de 19 anos na Liga, o maior da história do clube, em 2020/21, antes de, na época passada, revalidarem o título pela primeira vez em mais de sete décadas e selarem a dobradinha ao fim de 23 anos.