A FIGURA: Trincão

Pela técnica da força estava difícil, por isso o Sporting chegou lá pela força da técnica. Da técnica do 17 dos leões, que num momento de inspiração tirou três adversários do caminho e entregou o 1-0 a Daniel Bragança. Na segunda parte assistiu de forma primorosa Morita para uma grande ocasião que o nipónico não conseguiu concretizar na cara de Sequeira, atirou com violência à barra do Casa Pia num remate de meia-distância e quase marcou de cabeça. Está em grande forma e é mais do que merecedor de mais uma chamada à Seleção. O que joga também justifica que desta vez tenha, no mínimo, alguns minutos.

O MOMENTO: Daniel Bragança quebra a resistência. MINUTO 39

O Sporting circulava a bola à direita, à esquerda, pelo meio. Tentava infiltrações de homens com e sem bola. Ensaiava cruzamentos, remates de meia-distância, mas nada parecia desmontar o coeso bloco casapiano. Até que Trincão conseguiu fazê-lo com um ziguezague estonteante. Depois, serviu Bragança, que só teve de encostar para o 1-0 em Alvalade. O mais difícil estava feito.

OUTROS DESTAQUES

Daniel Bragança: depois de ter transformado a qualidade de jogo do Sporting a meio da semana nos Países Baixos, saltou para a titularidade na receção ao Casa Pia. Com Hjulmand mais posicional, foi ele o médio que deambulou pelo campo incansavelmente em busca do (pouco) espaço que existia entre os blocos da equipa visitante. Com bola mostrou o critério habitual, mas sem ela tentou também infiltrar-se para criar desequilíbrios. Marcou pela quarta vez esta época (e pelo terceiro jogo seguido) e está a mostrar uma aptidão notável para aparecer em zonas de finalização.

Franco Israel: foi um espectador privilegiado do jogo durante a maior parte dos 90 minutos, mas teve de mostrar atenção nas poucas vezes em que o Casa Pia chegou perto dele. Aconteceu logo nos instantes iniciais com Svensson e, já na segunda parte, quando, teve de se aplicar perante um remate de Pablo Roberto.

Larrazabal: coube-lhe a ele controlar as incursões de Maxi Araújo pelo corredor esquerdo. Foi quase sempre o sexto elemento da defesa da equipa de João Pereira e, quando deu, extremo direito. Jogo de grande exigência física para o jogador basco, que cumpriu o papel com estoicismo.

Kluivert: o filho do histórico ponta de lança Patrick Kluivert cumpriu o segundo jogo a titular desde que chegou aos gansos. Travou uma batalha interessante com Gyökeres, mostrando ter feito o TPC sobre como travar o goleador sueco do Sporting. Sentido posicional, atenção nos duelos e velocidade. Estava a fazer um jogo quase perfeito até àquele momento em que Gyökeres rodou na área, arrancou e, depois, aconteceu um de dois cenários quase inevitáveis quando isto acontece: ou o sueco decide ou é travado em falta.