A Figura: Geny Catamo

Regressado da Taça das Nações Africanas, o avançado moçambicano revelou-se um «reforço» de inverno para Rui Borges e para os adeptos presentes no Estádio José Alvalade. Fez o 1-0 com alguma sorte à mistura, após um desvio em David Sousa, e acabou por chegar ao «bis» cinco minutos depois, com um movimento de fora para dentro, já muito típico do moçambicano, seguido de um remate rasteiro (e certeiro).

O Momento: Bragança de regresso e com golo

Após um período de largos meses sem competir devido a uma lesão grave, o médio português já tinha sido utilizado pela equipa B, mas somou frente ao Casa Pia os primeiros minutos da época na equipa principal. No estádio ninguém ficou sentado e o que se assistiu foi uma verdadeira ovação. A noite ficou concluída com chave de ouro, já que o camisola 23 fez o gosto ao pé no decorrer da segunda parte.

Outros destaques:

Gonçalo Inácio

De regresso após cumprir um jogo de castigo, o internacional português formou dupla com Matheus Reis e mostrou-se seguro no regresso ao lado direito da zona central. Além disso, o jogo do capitão, face à ausência de Hjulmand, ficou marcado por um passe do outro mundo para Geny Catamo, resultante do segundo golo leonino, praticamente em cima do intervalo.

Luis Guilherme

Em estreia a titular pelo Sporting, o avançado brasileiro teve um primeiro tempo difícil, sempre pelo corredor esquerdo e com pouca profundidade oferecida por Fresneda, ao invés do que normalmente acontece com Maxi Araújo. Ainda assim, a segunda parte acabou por começar de forma diferente e teve mais espaço para ir para cima dos adversários e aplicar a velocidade para os driblar. Muito rápido e forte no um para um, mostrou-se a um bom nível aos adeptos.

Daniel Bragança

Além do regresso à competição, o médio trouxe a clarividência e qualidade com bola de sempre, mas acrescentou-lhe o golo. Dentro da área, Bragança recebeu de Suárez e atirou com o pé direito para o fundo da baliza, levando à loucura os adeptos presentes em Alvalade. O último golo do médio tinha sido precisamente frente ao Casa Pia, em casa, quando os leões venceram por 2-0 (5 de outubro).

Jérémy Livolant

Sem dúvida o elemento «mais» no conjunto do Casa Pia, sobretudo pela forma como conseguiu impor-se no corredor direito e criar lances de perigo, sendo que esteve perto de inaugurar o marcador para os gansos em ambas as partes. A ocasião do segundo tempo é a mais flagrante e a bola acabou mesmo por sair a centímetros da trave da baliza defendida por Rui Silva.