O Sporting venceu esta noite o Casa Pia, por 3-1, em jogo da 10.ª jornada da Liga Portuguesa.

Os leões perdiam ao intervalo, após Clayton inaugurar o marcador, mas três golos em oito minutos valeram a reviravolta no marcador: Paulinho (57m), Nuno Santos (59m) e Pedro Gonçalves (65m, de gp) viraram o marcador.

Ficha e filme do jogo

Com este resultado o Sporting ultrapassa o Casa Pia e sobe ao 4.º lugar, com 19 pontos, menos três do que FC Porto e Sp. Braga e menos nove do que o líder Benfica.