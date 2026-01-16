Sporting-Casa Pia (ONZES): Luís Guilherme estreia-se a titular nos leões
Rui Borges muda cinco peças face às escolhas iniciais frente ao V. Guimarães para as «meias» da Taça da Liga
Sporting e Casa Pia medem forças a partir das 20h15, no Estádio José Alvalade, e Rui Borges realiza cinco alterações face ao onze que alinhou na última terça-feira para a Taça da Liga, diante do V. Guimarães.
O principal destaque vai para a estreia a titular de Luís Guilherme, que rende Alisson no corredor esquerdo do ataque leonino. Mais atrás, Fresneda e Vagiannidis ocupam as laterais, com Gonçalo Inácio a regressar ao centro da defesa, após cumprir castigo.
De resto, o técnico dos leões não pode contar com Hjulmand e Maxi Araújo por suspensão e no meio-campo surge Morita ao lado de João Simões. A frente de ataque é ainda composta por Trincão e o regressado Geny Catamo, no apoio a Luis Suárez, melhor marcador do Sporting na prova (15 golos).
Já no conjunto visitante, o primeiro onze de Álvaro Pacheco sofre três mudanças quanto ao último apresentado por Gonçalo Brandão, com as entradas de Goulart, Seba Pérez e Nsona para os lugares de André Geraldes, Rafael Brito e Oukili.
Confira aqui os onzes de ambas as equipas:
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Vagiannidis, João Simões, Morita, Luís Gulherme, Trincão, Geny e Luis Suárez.
CASA PIA: Patrick Sequeira, João Goulart, José Fonte, David Albino, Larrazabal, Nhaga, Seba Peréz, Abdu Conté, Livolant, Kelian Nsona e Cassiano.