Sporting-Casa Pia (onzes prováveis): quebra-cabeças nos leões e nos gansos
Rui Borges lida com muitas ausências, Álvaro Pacheco estreia-se no clube de Pina Manique
De uma aparente simplicidade à prova de bala, a questão sobre os onzes que os treinadores de Sporting e Casa Pia vão apresentar, esta noite, no jogo que abre a segunda volta da Liga, revela-se um autêntico quebra-cabeças de resolução complexa.
No caso dos leões, são as lesões e os castigos que dificultam a equação. E de que maneira! É que Rui Borges não pode contar com Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Nuno Santos, Salvador Blopa, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Pote, Fotis Ioannidis e Geovany Quenda.
Com Ricardo Mangas e Zeno Debast a regressarem de lesão, o estado físico atual de ambos pode ser decisivo na escolha entre um e outro para o onze inicial, com o belga a correr por trás por já não jogar há quase três meses.
Mas nem tudo são más notícias para o treinador do Sporting, que pode voltar a contar com Geny Catamo, depois da participação na CAN. Ainda no ataque, o reforço de inverno Luís Guilherme pode ser pela primeira vez titular nos leões.
Já o Casa Pia estreia, em Alvalade, um novo treinador, Álvaro Pacheco, o que também não ajuda muito a este exercício. A ausência de André Geraldes, devido a castigo, obriga desde logo a mudanças nos gansos.
ONZE PROVÁVEL DO SPORTING: Rui Silva, Georgios Vagiannidis, Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Giorgi Kochorashvili, João Simões, Francisco Trincão, Geny Catamo, Luís Guilherme e Luis Suárez.
ONZE PROVÁVEL DO CASA PIA: Patrick Sequeira, João Goulart, José Fonte, David Sousa, Gaizka Larrazabal, Seba Pérez, Renato Nhaga, Abdu Conté, Dailon Livramento, Jérémy Livolant e Cassiano.
Sporting e Casa Pia defrontam-se, esta sexta-feira (20h15), no Estádio José Alvalade. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.