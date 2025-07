O Sporting apresentou-se diante dos adeptos e simpatizantes nesta sexta-feira, no Jamor, com uma vitória sem grande fulgor sobre o Villareal (1-0). Porém, com três baixas de relevo na ficha de jogo.

Uma delas já era expectável - Maxi Araújo tem estado a contas com problemas físicos desde o estágio no Algarve. Outras duas nem tanto - o médio Giorgi Kochorashvili e o guarda-redes Rui Silva.

Ambos apresentaram-se aos adeptos antes do início do jogo, mas não jogaram por precaução da equipa técnica liderada por Rui Borges. Os atletas estão entregues à Unidade de Performance do clube e não se conhece a natureza dos problemas físicos.

Isto acontece poucos dias antes da Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Benfica, no dia 31 de julho (quinta-feira).