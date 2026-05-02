O Sporting continua a preparar a receção ao V. Guimarães, desta feita com mais um treino à porta fechada na Academia Cristiano Ronaldo, e com as mesmas ausências para Rui Borges.

Fresneda, Gonçalo Inácio, Hjulmand, João Simões e Ioannidis não estiveram às ordens do técnico português, sendo que todos continuam a recuperar das respetivas lesões. 

Recorde-se que o encontro está marcado para esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade.

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