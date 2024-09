O Sporting tem tido um início de campeonato dominador: é líder isolado só com vitórias (cinco), tem os 15 pontos possíveis, o ataque mais concretizador (19 golos marcados) e, a par do V. Guimarães, a defesa menos batida (dois golos sofridos). Registo que deixa a equipa treinada por Ruben Amorim perto do que melhor se fez nos leões neste século.

Com efeito, se o Sporting vencer o AVS em Alvalade (domingo, 20h30), é igualado o melhor arranque do clube este século, na Liga portuguesa.

Analisados os números desde 1999/00, só por uma vez nas últimas 25 épocas é que o Sporting conseguiu vencer todos os jogos nas seis primeiras jornadas: foi na época 2017/18 e Jorge Jesus era o treinador.

Porém, além dos pontos somados, o Sporting de Amorim pode ter ainda melhores números do que nessa época, olhando ao saldo de golos. É que em 2017/18, ao fim da 6.ª jornada, o Sporting tinha 15 golos marcados e três sofridos. Nesta altura, já tem mais quatro golos marcados com menos um jogo disputado, tendo dois sofridos.

Embora o campeonato seja uma prova de regularidade, é ainda curioso olhar aos quatro anos em que o Sporting foi campeão neste século: em 1999/00 somava 12 pontos ao fim da 6.ª jornada (Giuseppe Materazzi começou a época, Augusto Inácio sucedeu-lhe ao fim de cinco jornadas), em 2001/02 (com Laszlo Bölöni) tinha dez, mas em 2020/21 e em 2023/24, estas últimas duas épocas já com Amorim, tinha uma pontuação porventura mais condizente com o que seria o desfecho da época: 16 pontos em cada uma. Estas duas últimas prestações foram as melhores do leão em seis jornadas, a seguir à de 2017/18.

Um leão perto dos melhores arranques da década

Olhando ao que se melhor se fez na última década nos inícios de campeonato, o Sporting 2024/25 de Ruben Amorim pode ainda igualar o que fizeram o FC Porto de Sérgio Conceição em 2017/18, o Benfica de Jorge Jesus em 2021/22 e o Benfica de Schmidt em 2022/23: estes três conjuntos venceram as sete primeiras jornadas, somando os 21 pontos possíveis. Vitórias ante AVS (casa) e Estoril (fora) colocam o Sporting de Amorim neste lote.

Mais, analisando o saldo de golos desses três melhores arranques do século na Liga, o Sporting pode ainda superar os registos dos rivais: o FC Porto tinha um saldo de 19-3 em golos nas primeiras sete jornadas de 2017/18, o Benfica de Jesus 19-4 e o de Schmidt 19-3. Comparando, o Sporting de Amorim já conseguiu o mesmo número de golos em menos duas jornadas e pode, não sofrendo qualquer golo nas próximas duas rondas, ter o melhor registo defensivo neste período.

O FC Porto de Conceição seria campeão, assim como o Benfica de Schmidt, ao contrário do Benfica de 2021/22, que terminaria com Nélson Veríssimo ao comando e no 3.º lugar.

O SPORTING NAS PRIMEIRAS 6 JORNADAS ESTE SÉCULO:

Época: pontos (vitórias, empates, derrotas, golos marcados-golos sofridos)

2023/24: 16 pontos (5-1-0, 12-4)

2022/23: 10 pontos (3-1-2, 12-8)

2021/22: 14 pontos (4-2-0, 10-3)

2020/21: 16 pontos (5-1-0, 15-4)

2019/20: 8 pontos (2-2-2, 10-9)

2018/19: 13 pontos (4-1-1, 9-4)

2017/18: 18 pontos (6-0-0, 15-3)

2016/17: 15 pontos (5-0-1, 13-6)

2015/16: 14 pontos (4-2-0, 9-4)

2014/15: 10 pontos (2-4-0, 9-4)

2013/14: 14 pontos (4-2-0, 15-4)

2012/13: 6 pontos (1-3-2, 5-7)

2011/12: 11 pontos (3-2-1, 12-8)

2010/11: 8 pontos (2-2-2, 5-5)

2009/10: 10 pontos (3-1-2, 8-6)

2008/09: 10 pontos (3-1-2, 7-5)

2007/08: 11 pontos (3-2-1, 9-4)

2006/07: 15 pontos (5-0-1, 9-3)

2005/06: 12 pontos (4-0-2, 8-8)

2004/05: 8 pontos (2-2-2, 9-8)

2003/04: 12 pontos (4-0-2, 10-8)

2002/03: 10 pontos (3-1-2, 9-9)

2001/02: 10 pontos (3-1-2, 8-7)

2000/01: 13 pontos (4-1-1, 12-5)

1999/00: 12 pontos (3-3-0, 11-5)