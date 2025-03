A aposta, nos últimos encontros, num sistema de jogo assente em três defesas centrais foi motivada, sobretudo, pelas «caraterísticas dos jogadores disponíveis para jogo, sem fugir à nossa ideia de jogo», explicou Rui Borges, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo com o Casa Pia deste domingo.

«O sistema é muito subjetivo. Com o Estoril defendemos em 5-2-3, mas procurámos referências. O Ivan (Fresneda) e o Matheus (Reis) andaram sempre a pressionar fundo. (As equipas do) mister Rui Borges defendia sempre em 4-4-2, mas construíamos muitas vezes a três», explicou o treinador dos leões.

Sobre a aposta em defesas laterais para alas, em detrimento de extremos, como acontecia na era Ruben Amorim, Rui Borges voltou a explicá-la com a disponibilidade dos jogadores, numa fase marcada por várias lesões no plantel. «Cada um à sua maneira dá coisas à equipa, que não deixa de ser competente e de querer ganhar», concluiu.

O Sporting, líder da Liga portuguesa, desloca-se a Rio Maior, este domingo (18:00), para defrontar o sexto classificado, Casa Pia, para a 25.ª jornada. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.