Rui Borges afirma que Zeno Debast e Ricardo Mangas estão aptos para defrontar o Casa Pia nesta sexta-feira, às 20h15, para a Liga. Por outro lado, o treinador do Sporting falou sobre as lesões de Ousmane Diomande, Pote e Fotis Ioannidis na antevisão ao duelo.

«[Zeno] Debast treinou hoje. A disponibilidade física ou atlética está lá, mas teve uma paragem mais prolongada. O [Ricardo] Mangas também, mas é uma situação diferente porque a paragem foi mais curta. Vão estar limitados naquilo que é o tempo do jogo porque não tem capacidade para poder dar resposta àquilo que é a exigência de 90 minutos. Mas podem estar disponíveis para o jogo.»

Ponto de situação dos lesionados

«[Ousmane] Diomande já vinha [lesionado] da seleção. O Geny veio bem, graças a Deus. Pote e Fotis [Ioannidis] estão fora do jogo, para já. Pote está num processo final de reabilitação, não sei se vai estar pronto para o PSG. Pelo menos, para o Arouca já estará disponível para ter tempo de jogo. O Fotis será muito para acompanhar no dia a dia.»

Morita e Daniel Bragança disponíveis

«Estão a 100 por cento o Morita, o Gio (Kochorashvili) e o Dani (Bragança). O caso do Dani é diferente porque teve uma paragem longa. Tal como o Debast, que poderá estar (disponível) para jogo, mas limitado a muito pouco tempo porque vai “abafar” rápido.»