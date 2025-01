Quatro jogadores do Sporting, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Diogo Pinto, foram multados na sequência do dérbi com o Benfica, da 16.ª jornada da Liga portuguesa, por terem surgido na zona técnica após o jogo do passado domingo, de forma não autorizada.

O defesa Gonçalo Inácio e os médios Daniel Bragança e Pedro Gonçalves foram multados em 306 euros cada um, ao passo que o guarda-redes Diogo Pinto foi punido com uma multa de 230 euros.

«Logo após o término da partida, os atletas Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Diogo Pinto, jogadores do Sporting Clube de Portugal que não constavam do Modelo P para este jogo, surgiram na Zona Técnica. Quando convidados para se retirarem pelo Delegado da Liga, os mesmos não acederam tendo permanecido na zona», é referido, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta sexta-feira, dia do início da 17.ª jornada da Liga.

Inácio, Bragança e Pedro Gonçalves falharam o dérbi devido a lesões, enquanto Diogo Pinto não foi opção para o treinador Rui Borges, no dérbi ganho pelos leões por 1-0, com um golo de Geny Catamo, em Alvalade.