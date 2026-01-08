O Sporting anunciou oficialmente, através de comunicado publicado no Jornal Sporting, que as eleições para os órgãos sociais do clube vão decorrer no próximo dia 14 de março de 2026, no Pavilhão João Rocha.

A Assembleia Geral Eleitoral Ordinária terá início às 9 horas, prolongando-se até às 20 horas, momento em que está previsto o fecho das urnas. A votação presencial será efetuada através de voto eletrónico, estando igualmente previsto o voto por correspondência.

De acordo com a convocatória assinada por João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral, apenas poderão votar os sócios efetivos com, pelo menos, 12 meses ininterruptos de filiação, maiores de idade e com as quotas regularizadas até 22 de fevereiro de 2026. Os votos por correspondência terão de dar entrada na sede do clube até às 20 horas do dia 13 de março, véspera do ato eleitoral.

Os cadernos eleitorais estarão disponíveis até 15 dias antes das eleições, sendo divulgados na sede do clube e no site oficial do Sporting. As candidaturas deverão ser formalmente apresentadas até às 18 horas do dia 12 de fevereiro de 2026.

Até ao momento, Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, é a única candidatura conhecida ao sufrágio, anúncio feito durante a gala dos últimos Prémios Stromp.