O Sporting domina a equipa da jornada 18, a qual tem cinco equipas representadas, de acordo as notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo e as da Sofascore.

Os leões têm quatro jogadores no onze ideal da primeira ronda da segunda volta da Liga, à frente do FC Porto, com três, e do Farense, com dois. Benfica e Rio Ave também se fazem representar.

De resto, é do Rio Ave o futebolista que mais brilhou no fim de semana: Jhonatan foi decisivo no empate dos vilacondenses em casa do Desp. Chaves e, para além de ter recebido nota máxima do Maisfutebol, recebeu uma pontuação de 9.6 da Sofascore, muito perto do dez.

A equipa da jornada 18 da Liga:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.