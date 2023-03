O Portimonense recebe neste sábado o Sporting (18h00), na 23.ª jornada da Liga 2022/23. O treinador da formação algarvia quer uma equipa concentrada e com atitude máxima para evitar uma entrada forte dos leões.

«É muito importante a concentração, uma atitude máxima desde o primeiro minuto, para não deixarmos que esta equipa faça o que [os ‘grandes’] normalmente procuram, que é tentar resolver rápido, resolver cedo. Os primeiros 20, 30 minutos contra estas equipas ‘grandes’ dizem muito daquilo que é o resultado final», começou por dizer Paulo Sérgio.

O Sporting goleou o Portimonense por 4-0 na primeira volta: «A maior lição que [os jogadores] têm de tirar desse jogo é que o jogo começa no primeiro apito do árbitro. E as equipas ‘grandes’ entram, normalmente, muito fortes no jogo. E nós, por vezes, podemos deitar todo o trabalho de uma semana a perder se entrarmos a ‘dormir’ no jogo.»

«Este é um momento importante para o Sporting, como é um momento importante para o Portimonense. Nós também queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos felizes amanhã», rematou o técnico.