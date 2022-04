Apesar dos nove pontos de distância para o FC Porto e de o título nacional parecer uma miragem a quatro jornadas do final do campeonato, o Sporting está a fazer uma prova com um aproveitamento pontual notável e sem comparação no top-10 das ligas europeias.

Os leões somam 73 pontos ao fim de 30 jogos na Liga Portuguesa, o que perfaz um aproveitamento pontual de 2,43 pontos por jogo.

A nível europeu, apenas Liverpool, PSV e Rangers se aproximam – ainda que com a devida distância - desse registo. Os reds conseguiram 73 pontos em 31 partidas na Premier League, com aproveitamento pontual de 2,35, enquanto os neerlandeses, treinados por Roger Schmidt, conseguiram 2,34 pontos por ronda (68 pontos em 29 jornadas) na Eredivisie. Já o conjunto de Glasgow fica-se pelos 2,30 pontos por jogo, fruto de 76 pontos em 33 encontros.

Nos últimos lugares desta tabela, surgem o Marselha e o Sturm Graz*. Os franceses amealharam 59 pontos ao fim de 32 jornadas (1,84 por jogo), enquanto os austríacos conseguiram 49 pontos em 27 rondas (1,81).

Na temporada passada, o Sporting foi campeão com um aproveitamento pontual de 2,5. Ora, na presente época, os leões precisam de vencer as quatro jornadas que restam para conseguir chegar aos mesmos 85 pontos que deram o título em 2020/21.

De assinalar ainda que o líder da Liga portuguesa, o FC Porto, leva já 82 pontos (fez 80 na época passada), com um aproveitamento de 2,73 por jogo e é precisamente esse registo quase imaculado dos dragões (o mais imaculado de todos os campeonatos do top-10 europeu) que deverá impedir o Sporting de revalidar o título de campeão nacional.

Aproveitamento pontual dos segundos lugares dos 10 países melhor classificados no ranking UEFA:

Sporting: 73 pontos em 30 jogos – 2,43 pontos por jogo

Liverpool: 73 em 31– 2,35

Barcelona: 60 em 30 – 2

Inter de Milão: 69 em 32 – 2,16

Borussia Dortmund: 63 em 30 – 2,1

Marselha: 59 em 32 – 1,84

PSV: 68 em 29 – 2,34

Sturm: 49 em 27 – 1,81

Rangers: 76 em 33 – 2,30

Dínamo Moscovo: 52 em 25 – 2,08

*Decorre por esta altura o play-off de apuramento de campeão no campeonato austríaco. Após 37 pontos em 22 jogos na fase regular, foram deduzidos 19 ao Sturm, partindo para play-off com 18. O Maisfutebol optou por contabilizar esses pontos que foram deduzidos.