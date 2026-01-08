Eduardo Quaresma, defesa-central do Sporting, foi submetido a uma intervenção cirúrgica na noite de quarta-feira, numa unidade hospitalar em Lisboa, confirmou o Maisfutebol.

O defesa-central foi operado à face após sofrer uma fratura no osso zigomático, na sequência de um choque de cabeças com Samu, jogador do Vitória de Guimarães.

A lesão aconteceu na primeira meia-final da Taça da Liga, em Leiria, onde o jogador foi inicialmente hospitalizado e posteriormente transferido. Eduardo Quaresma já está em casa a recuperar.

Tal como escreveu o nosso jornal na quarta-feira, o tempo de paragem de Eduardo Quaresma vai rondar as três semanas. Ou seja, se ainda regressar neste mês, será na deslocação a casa do Athletic Bilbao a 28 de janeiro.

Além disso, terá de jogar e treinar com uma máscara protetora para evitar recaídas. Aos 23 anos, Quaresma somava 15 jogos esta temporada. Ia na série de partidas com mais regularidade até à lesão - sete jogos seguidos.