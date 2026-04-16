Agora sim, é oficial. O Sporting vai receber o Tondela a 29 de abril, para o jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga.

Tal como já tinha sido informado pela Liga, em comunicado, os leões iriam receber a formação beirã nessa mesma data, caso fossem eliminados da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o que acabou por acontecer. Recorde-se que os leões não foram além de um nulo na segunda mão dos «quartos», esta quarta-feira, e perderam com o agregado de 1-0.

Nesta altura, o Sporting está a cinco pontos do FC Porto, mas tem um jogo a menos e pode reduzir a distância para apenas dois pontos, caso a diferença se mantenha até ao dia do encontro. O Tondela está no penúltimo lugar, a quatro pontos do Nacional, o primeiro clube acima da zona de despromoção.