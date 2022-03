O Sporting é a equipa mais representada na na equipa da jornada 25 da Liga, feita através das pontuações combinadas do Maisfutebol com o SofaScore.



Os leões têm quatro jogadores no onze: Pedro Porro, Ugarte, Slimani e Paulinho, estes dois últimos marcaram os golos do triunfo em Moreira de Cónegos.



O Estoril e o FC Porto contribuem com dois jogadores cada. Vizela, Gil Vicente, Paços de Ferreira são as restantes equipas com representantes nesta equipa.