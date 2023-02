O Sporting venceu nesta segunda-feira o Estoril, por 2-0, na 22.ª jornada da Liga 2022/23.

Héctor Bellerín (41m) e Francisco Trincão (51m) marcam os golos do triunfo leonino.

A equipa de Ruben Amorim fica assim a sete pontos do segundo classificado FC Porto, que perdeu nesta jornada, e a cinco do terceiro classificado Sp. Braga, que ainda joga esta noite com o Vitória de Guimarães.

FICHA DE JOGO.