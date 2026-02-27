Momento do jogo: Alvalade aplaude regresso de Nuno Santos

Nuno Santos voltou a jogar na Liga mais de dezasseis meses depois da grave lesão que o tinha afastado dos relvados. Já tinha somado 26 minutos na equipa B e outros 43 na Taça de Portugal, mas foi esta sexta-feira que voltou a jogar para o campeonato. Ouviram-se as primeiras palmas quando foi aquecer e, depois, um burburinho crescente, para explodir numa estrondosa salva de palmas quando voltou a pisar o relvado de Alvalade. Um dos grandes momentos desta noite em Alvalade que ficou fechada a chaves de ouro quando o extremo fez a assistência para Daniel Bragança matar o jogo sob o apito final.

Figura do jogo: mais dois do incontornável Luis Suárez

Mais dois golos, plenos de oportunidade, a lançar os leões para mais uma vitória. Foi o quinto jogo consecutivo do colombiano a marcar, esta noite com dose dupla, para chegar aos 22 golos na Liga e, desta forma, descolar de Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores, numa altura em que se encaminha a passos largos pata a sua melhor época de sempre [está a apenas dois golos]. Esta noite voltou a ser determinante, escapando, por duas vezes, às marcações dos defesas canarinhos, para bisar no jogo. No segundo golo, deu para tudo, para ajeitar a bola e escolher o lado da baliza. Teve ainda mais uma oportunidade flagrante na segunda parte, mas rematou à figura de Joel Robles.

Outros destaques:

Hjulmand

Jogo personalizado do capitão dos leões que não precisa de correr muito para jogar bem. Está quase sempre no sitio certo, recuperou muitas bolas e fez ainda uma assistência perfeita para o segundo golo de Luis Suárez.

Morita

Que grande jogo de Morita que está em final de contrato. Terá sido a noite em que o japonês foi mais aplaudido em Alvalade, primeiro com um drible desconcertante que permitiu ao Sporting conquistar um pontapé de canto, depois com um pontapé longo a destacar Luis Suárez e ainda com uma série de cortes providenciais que permitiram ao Sporting recuperar muitas bolas. Saiu com uma estrondosa salva de palmas.

Rui Silva

Duas grandes defesas a proporcionar uma noite tranquila em Alvalade. Em cima do intervalo, negou o golo a Ricard Sánchez com uma defesa junto ao poste. Já na segunda parte, voou para afastar uma bola, com a ponta dos dedos, a um remate de Rafik Guitane que levava selo de golo.

Gonçalo Inácio

Exibição quase perfeita do central do Sporting, não só a defender, mas sobretudo a lançar o Sporting para o ataque, com passes milimétricos.

Rafik Guitane

O melhor elemento do ataque do Estoril, pela forma como conseguia acelerar com a bola nos pés, colocando muitos problemas a Maxi Araújo. Arrancou ainda dois remates que obrigaram Rui Silva a aplicar-se.