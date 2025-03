Figura: «velho» Gyokeres está de volta

Viktor Gyökeres regressou às grandes exibições e marcou à única equipa da Liga que ainda não tinha sofrido com as suas diabruras. O goleador sueco voltou a encantar Alvalade com as suas fenomenais arrancadas e, ainda antes de chegar ao golo, já tinha tido duas oportunidades flagrantes, tirando máximo proveito da sua velocidade para ganhar espaço nas costas dos canarinhos. Foi, aliás, assim, que chegou ao golo, o segundo do Sporting, deixando dois adversários nas covas, antes de bater Robles. O sueco terminou a primeira parte com algumas dificuldades, mas ainda voltou para a segunda, com a mesma disponibilidade que tinha exibido na primeira e jogou até a fim, fechando o jogo com mais uma arrancada que acabou com o penálti que matou o jogo. O matador sueco está de volta.

Momento: Gonçalo Inácio com entrada de leão

Poucos minutos depois de ter recebido uma camisola especial das mãos de Frederico Varandas, a assinalar os 200 jogos de leão ao peito, o central do Sporting abriu o marcador no primeiro remate do jogo. Estavam decorridos apenas cinco minutos de jogo quando, num livre em arco de Debast, o central entrou com tudo na área e marcou de cabeça. Um golo que teve o condão de proporcionar um jogo bem mais tranquilo para os leões que, a partir daqui, passaram a jogar no erro do Estoril.

Outros destaques

Eduardo Felicíssimo

Estreia como titular na Liga depois de ter somado os primeiros seis minutos na Liga, na ronda anterior, frente ao AVS. Jogou ao lado de Zeno Debast, participou em algumas saídas de bola, combinando com Diomande e Gonçalo Inácio, mas passou boa parte do jogo a ver a bola a passar-lhe por cima, num jogo em que os leões abdicaram do jogo rendilhado no miolo do terreno para apostar forte num futebol direto. Ainda assim, o jovem de 18 anos, esteve muito em jogo, apesar de ter ficado condicionado com um cartão amarelo que viu bem cedo no jogo. Foi substituído a meio da segunda parte e saiu sob uma estrondosa salva de palmas.

Diomande

Depois de duas expulsões e dos respetivos castigos, o central regressou em grande, não viu um cartão e foi determinante em boa parte das bolas longas com que o Sporting castigou o Estoril esta noite.

João Carvalho

Está em grande forma o médio ofensivo formado no Benfica e esta noite voltou a mostrar isso mesmo, numa exibição que acabou por ficar manchada por um cartão vermelho por ter cortado uma bola com o braço mesmo com o jogo a acabar, no lance que proporcionou o terceiro golos dos leões. Antes disso, João Carvalho tinha sido protagonista nos principais lances de ataque dos canarinhos, com um bom toque de bola e uma excelente visão de jogo, com destaque para um lance em que deixou Trincão e Fresneda pelo caminho, antes de rematar por cima da barra.

Debast

Mais um bom jogo do belga que chegou a Alvalade como central, mas que se destaca cada vez mais a jogar sobre o meio-campo. Esta noite começou por fazer a assistência para o golo de Gonçalo Inácio para depois arrancar para mais uma grande exibição ganhando muitas bolas nas transições do Estoril.