O Sporting recebeu e goleou o Estoril, por 5-1, no jogo que marca o arranque da jornada 16 da Liga.

Marcus Edwards bisou com duas assistências de Gyokeres na primeira parte. No segundo tempo, o resultado avolumou-se, com um autogolo de Pedro Álvaro, seguido de dois belos golos de Pote e Trincão. O Estoril ainda reduziu por Cassiano.

Com este resultado o Sporting lidera a Liga, com 40 pontos, mais quatro do que o Benfica e mais seis do que o FC Porto, que têm ambos menos um jogo.