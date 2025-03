Eduardo Felicíssimo é a grande novidade no onze do Sporting para a receção ao Estoril, jogo da 24.ª jornada que tem início marcado para as 20h15 desta segunda-feira e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

O jovem médio de 18 anos já tinha somado seis minutos, na ronda anterior, diante do AVS (2-2), mas esta noite estreia-se mesmo como titular, uma vez que Alexandre Brito, a última solução de Rui Borges, também está com problemas físicos.

Ricardo Esgaio também volta a ser titular, numa defesa presumivelmente a quatro, enquanto Viktor Gyökeres também volta a ser opção no ataque.

No lado do Estoril, o treinador Ia Cathro faz apenas uma alteração em relação à equipa que, há uma semana, venceu o Rio Ave, com Xeka a regressar para o lugar de Vinicius Zanocelo.

Equipas oficiais:

SPORTING: Rui Silva, Diomande, Inácio, Matheus Reis, Fresneda, Eduardo Felicíssimo, Debast, Ricardo Esgaio, Quenda, Trincão e Gyökeres.

Suplentes: Franco Israel, Biel, José Silva, Kauã Pinto, Afonso Moreira, Manuel Mendonça, Arreiol, Geny Catamo e Conrad Harder.

ESTORIL: Joel Robles, Kevin Boma, Pedro Álvaro, Bacher, Wagner Pina, Xeka, Holsgrove, Pedro Amaral, Begraoui, João Carvalho e Rafik Guitane.

Suplentes: Kevin Chamorro, Mangala, Jandro Orellana, Zanocelo, Alejandro Marqués, Gonçalo Costa, André Lacximicant, Pedro Carvalho, Salazar.