O Sporting goleou o Estrela da Amadora em Alvalade num jogo em que, mais do que um ensaio para dérbi, serviu de aviso ao Benfica: os leões vão à Luz com a máquina de Rui Borges bem afinada, a carburar no máximo das rotações, talvez no melhor momento da temporada, com os jogadores a jogarem de olhos fechados e a desmontarem facilmente a estratégia que a equipa da Reboleira procurou implementar em Alvalade. Uma exibição de força, intensidade e eficácia a cinco dias do dérbi da Luz.

Uma entrada de leão com três golos na primeira meia-hora a desmontarem por completo um Estrela que prometia vir a Alvalade colocar problemas. A verdade é que os leões abriram o marcador muito cedo, logo aos 8 minutos, com a surpresa que Rui Borges reservou para esta noite, Eduardo Quaresma, a marcar o primeiro golo da noite, abrindo caminho para Luis Suárez e Ivan Fresneda ampliaram a vantagem nos minutos seguintes.

O Estrela veio a Alvalade com duas linhas muito juntas, mas que rapidamente se entrelaçaram, face às rápidas triangulações dos leões que entraram no jogo com uma forte intensidade, a tocar a bola ao primeiro toque, com muito jogo entrelinhas, a permitir rápidas chegadas à área do Estrela.

O primeiro golo surgiu, no entanto, de bola parada, depois de Geovany Quenda ter arrancado um livre, em forma de canto curto. Bateu Francisco Trincão, de forma tensa, para o coração da área, onde surgiu Eduardo Quaresma, a entrar com tudo para marcar de cabeça e sair a festejar para os braços de Trincão.

O Estrela não teve tempo de reagir, uma vez que, depois da bola ir ao centro, os leões já estavam a ameaçar o segundo, passando pelas linhas do Estrela com total facilidade. Geovany Quenda fez um primeiro aviso e, logo a seguir, Luis Suárez, depois de uma rápida combinação entre Hjulmand e Trincão, atirou para o 2-0.

Mais uma vez, o Estrela não teve tempo para se recompor e, mal recomeçou o jogo, Francisco Trincão já estava isolado diante de Renan Ribeiro, com a baliza aberta, mas atirou ao lado.

O Sporting atacava em bloco, entrava por todos os lados e o terceiro golo foi uma questão de tempo. Surgiu em mais um lance de bola parada, num livre, agora sobre a direita, com Geny Catamo a sair a jogar, a combinar com Quenda e a cruzar para Ivan Fresneda marcar também de cabeça.

Ainda não estava decorrida meia-hora e o Sporting tinha o jogo resolvido, o cenário ideal na perspetiva de Rui Borges. Os últimos quinze minutos serviram, acima de tudo, para os leões recuperarem o fôlego e acabaram por ser uma dádiva para o Estrela que pôde finalmente respirar.

A equipa de João Nuno conseguiu finalmente sair da teia em que tinha caído desde o início do jogo e somou os primeiros remates no jogo antes do intervalo. Primeiro Sidny Cabral, ao lado, depois Kikas, à figura de Rui Silva. Muito pouco. O intervalo chegou com um lance polémico, com Luis Suárez a cair na área, mas o árbitro, em cima do lance, nada assinalou. Foi por isso que a primeira parte acabou ao som de assobios, em vez de aplausos.

Mais um de Suárez e gestão para o próximo dérbi

Rui Borges não arriscou e, para a segunda parte, abdicou de Maxi Araujo que, depois de ter visto um cartão amarelo, estava em risco para o dérbi. Entrou Matheus Reis e o Sporting voltou ao ataque, com Geny Catamo a abrir caminho pela direita. Mas foi já do lado contrário que surgiu o quarto golo do Sporting, num grande lance desenhado por Morita que tirou um adversário da frente e ofereceu o «bis» a Luis Suárez.

O Sporting tinha, nesta altura, um controlo quase absoluto sobre o jogo e dava para tudo. As bancadas levantaram-se para aplaudir a entrada de Pedro Gonçalves e, logo a seguir, voltaram a levantar-se para aplaudir a saída de Jovane Cabral, recordando que o avançado ainda esteve no primeiro título de Ruben Amorim.

Rui Borges também começava a gerir a partir do banco, além de oferecer minutos a Pote, deu ainda descanso a Fresneda, Hjulmand e Trincão. Pelo meio, um susto, com Gonçalo Inácio a ser motivo de preocupação depois de ter sido atingido por Marcus.

O jogo acabou depois de mais uma série de oportunidades flagrantes para o Sporting, mas os leões ficaram a um golo da mão cheia da época passada, diante deste mesmo Estrela.

A verdade é que este dérbi já estava mais do que resolvido e já estava toda a gente com a cabeça no próximo dérbi, o da Luz, que está marcado já para a próxima sexta-feira.