A Figura do jogo: Trincão com duas assistências

Figura omnipresente na partida. Para além de ter assistido para os dois primeiros golos, junta uma grande oportunidade, isolado à frente da baliza desperdiçada depois de sentar Renan. Forte nas recuperações de bolas, a criar algumas saídas do Sporting e a combinar muito bem com Luis Suárez na frente. Só lhe faltou mesmo o golo esta noite.

O momento do jogo: vantagem madrugadora

No último teste antes do dérbi da Luz era importante o Sporting assegurar os três pontos de vantagem. Foi o Estrela quem fez a primeira aproximação à baliza, mas foi o Sporting quem no primeiro remate inaugurou o marcador com um golo de cabeça de Eduardo Quaresma, que fez uma grande exibição. A vantagem conquistada cedo no marcador trouxe alguma tranquilidade, num jogo intenso, sobretudo na primeira parte, mas que foi esmorecendo até ao apito final, tendo em vista gestão do próximo encontro.

Outros destaques:

Luis Suárez

A fazer mais do que nos tem habituado e a bisar na partida. Apontou o segundo golo do Sporting num penálti em andamento. O colombiano recebeu a bola de Trincão e junto da marca de grande penalidade fez um remate rasteiro, mas certeiro. A pressão incessante valeu-lhe o quarto golo do encontro. Morita encontrou-o desmarcado à entrada da grande área e depois foi só finalizar.

Quaresma

Grande novidade nas escolhas de Rui Borges, com a primeira titularidade na Liga esta época. Apontou o primeiro golo dos leões logo aos sete minutos. Num livre curto batido por Trincão, o central ganhou o duelo com Patrick e cabeceou para o fundo da baliza, sem hipóteses para o guarda-redes do Estrela. Exibição irrepreensível, boa distribuição de jogo, passes certeiros e travou vários momentos ofensivos do adversário.

Geovany Quenda

Assumiu o comando do corredor esquerdo, durante a primeira. Desequilibrou e, em conjunto com Geny Catamo, trouxe velocidade ao encontro. Esteve envolvido em dois dos tentos leoninos. Quenda foi derrubado junto da linha final, num lance que resultou no livre que deu origem ao primeiro da partida. Aos 25 minutos cobrou um livre rasteiro para Geny Catamo que, depois, cruzou para o golo de Fresneda. Depois da entrada de Pote, na última meia-hora, mudou de flanco e regressou à direita.

Jovane Cabral

Dizem que o bom filho a casa torna e o jogador cabo-verdiano regressou esta noite a uma casa onde já foi muito feliz. Voltou à titularidade do Estrela e fez um dos poucos remates da equipa da Reboleira, numa exibição de equipa pouco convincente. Saiu aos 66 minutos e foi aplaudido pelos adeptos sportinguistas que receberam com carinho o jogador da formação. Nas bancadas ouviu-se «O Jovane é campeão», fazendo referência ao campeonato conquistado pelos leões na época 2020/21 com Ruben Amorim