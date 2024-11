O Sporting goleou o Estrela da Amadora de «coração partido». A expressão usada por Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão aplica-se àquilo que assistimos em Alvalade - um ambiente que oscilava entre o apoio e a incerteza mas, diga-se, com muitos aplausos a Amorim. No final, as tarjas das claques mostraram algum descontentamento quanto à saída oficializada do treinador («Vamos v€r», dizia uma tarja).

Dentro do campo, nesta sexta-feira, a superioridade individual do Sporting fez a diferença - com um 'póquer' de Viktor Gyökeres em evidência, num jogo bastante observado pela imprensa inglesa. Maxi Araújo estreou-se a marcar e Rodrigo Pinho ainda lançou algum nervosismo em Alvalade. O Sporting segue apenas com vitórias na Liga, com uma goleada por 5-1. Um resultado para... inglês ver, porque já todos pensam no pós-Amorim.

Varandas e Ruben Amorim entraram lado a lado no Estádio de Alvalade, antes da receção ao Estrela da Amadora. Com um ambiente pré-jogo praticamente inabalado, à primeira vista, este seria apenas mais um jogo do líder do campeonato nacional.

O ‘tira-teimas’ chegaria com a entrada de Ruben Amorim no relvado, pouco antes do início do jogo. O técnico lá entrou no relvado, sozinho, antes dos jogadores, e foi aplaudido de pé por muitos adeptos. Foram mais as demonstrações de carinho do que as de insatisfação. E Amorim retribuiu.

Intensidade de Viktor Gyökeres destoou do adormecimento da restante equipa

Galvanizam-se as bancadas, mas não os jogadores. Nos primeiros quinze minutos de jogo, os habitualmente intensos futebolistas do Sporting jogavam a um ritmo baixo, especialmente na defesa e no meio-campo. No ataque havia um homem que não destoava das jornadas anteriores – Viktor Gyökeres.

Sempre ligado, sempre pressionante, acabou recompensado aos 20 minutos de jogo pela maneira como foi agressivo. Reagiu a um ressalto feliz e bateu Brígido com um remate de difícil defesa. Ferro assistiu involuntariamente o avançado.

Animavam-se um pouco as bancadas, que se dividiam entre o marasmo e o entusiasmo, a espaços. O Estrela ainda reagiu e ameaçou por intermédio de Bucca, aos 26m, com um remate forte. Israel defendeu para a frente e Danilo Veiga, com a baliza aberta, teve um falhanço clamoroso.

Mas Gyökeres não estava satisfeito. Longe disso. Marcou aos 31m, a aproveitar um buraco na defensiva do Estrela da Amadora visto com sagacidade por Francisco Trincão. Na cara de Brígido, Gyökeres fuzilou. Logo a seguir, o Estrela da Amadora reagiu.

Muita passividade da defesa leonina, com a bola a passar entre as pernas de Diomande, a permitirem remate de Rodrigo Pinho. Israel ainda defende, mas a bola sobra para Pinho, sozinho, que encostou de cabeça para dentro da baliza do Sporting. Alvalade ficava em silêncio.

Numa sequência de minutos louca, houve penálti para o Sporting, aos 37m, de forma algo insólita. Bragança cabeceou para defesa apertada de Brígido e na recarga Trincão vê uma nova tentativa de golo ser travada pelo braço de Bucca, na pequena área.

Primeiro, houve cartão vermelho e grande penalidade assinalada mas, após revisão do VAR, a decisão foi alterada para cartão amarelo porque não era o último homem do Estrela na trajetória da bola. Da marca dos 11 metros, Gyökeres disparou novo míssil. Se o Sporting parecia anestesiado, o sueco indicava o caminho.

Ao intervalo, Inácio foi substituído por Jeremiah St. Juste, sem nenhum problema físico aparente. Também José Faria, treinador do Estrela da Amadora, tirou dois amarelados para ter mais agressividade no meio-campo. Mais tarde, aos 53m, nota para a ovação de Nani em Alvalade. O extremo jogou em três ocasiões com a camisola do Sporting (e passou despercebido neste jogo).

Segunda parte com estreia a marcar de Maxi Araújo e ovação para Nani

Apesar das aparentes facilidades do Sporting, novo adormecimento da defesa leonina quase deitava tudo a perder. Rodrigo Pinho, oportunista mais vez, marcou à entrada da área após ser-lhe concedido espaço. No entanto, amorteceu a bola com a mão e o 3-2 foi anulado.

Caso surgissem dúvidas, Gyökeres apostou todas as fichas e fez um ‘poker’. Com o melhor golo da noite, aos 70 minutos de jogo – Nas costas da defesa, sob acompanhamento de Ferro, fingiu o remate e sentou o ex-Benfica. Na cara de Brígido, marcou mais um. O brasileiro vai ter pesadelos com o sueco.

Para completar a goleada, Maxi Araújo estreou-se a marcar, aos 85 minutos, logo a seguir a uma grande perdida de Edwards. Sozinho na grande área, o uruguaio dominou e rematou para o lado contrário do guarda-redes, apanhado em contra-pé. Golo de estreia do ex-Toluca.

Tal como Ruben Amorim tinha dito no jogo anterior, houve ambiente ‘estranho’ em Alvalade, não só nas bancadas como também no relvado. No entanto, os (ainda) comandados pelo próximo treinador do Manchester United cumpriram a tarefa desta sexta-feira sem, aparentemente, dedicarem 100% de si ao jogo. Apenas Gyökeres parece ter estado ‘sedento’ e inabalável. Retiram-se muitas notas positivas, mas ficam algumas dúvidas quanto à prontidão mental dos jogadores para enfrentarem o Manchester City.