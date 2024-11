A Figura: Viktor Gyökeres

Sem quaisquer dúvidas, o avançado sueco foi a grande figura do encontro, com quatro golos marcados. Além disso, criou oportunidades para si e para os colegas, assistindo Pote na primeira parte. Valeu uma grande defesa de Brígido. Sempre ligado à corrente, destoou dos restantes colegas no aspeto da agressividade. Num jogo em que muitos atletas do Sporting pareciam estar adormecidos.

O Momento: Aplauso a Ruben Amorim

Era a grande dúvida deste jogo - como seria acolhido Ruben Amorim em Alvalade, após esta semana de 'novela' que acabou em tragédia para os sportinguistas? O técnico foi o primeiro a lançar-se no relvado e acabou aplaudido. Os poucos assobios eram ultrapassados pela ovação de pé dos adeptos leoninos. O ainda treinador do Sporting admitiu depois do jogo que ficou comovido com esse gesto.

Outros destaques:

Maxi Araújo: Após a lesão grave de Nuno Santos, que o deve afastar dos relvados até ao final da temporada, o uruguaio afigura-se como o provável sucessor do ala português. Bom jogo do ex-Toluca, que ainda coroou a exibição com o quinto golo dos leões, num remate cruzado e rasteiro.

Bruno Brígido: Se o Estrela da Amadora foi goleado, a culpa não foi do guarda-redes. O brasileiro fez várias intervenções de elevado grau de dificuldade, com destaque à defesa ao remate de Pote, na primeira parte. Também no lance infeliz do penálti evitou um cabeceamento certeiro de Daniel Bragança.

Rodrigo Pinho: Aos 33 anos, o experiente avançado fez o terceiro golo em três jogos consecutivos. E ainda teve outro anulado. Grande exibição do ex-Benfica e Marítimo, muito oportunista a prever onde os ressaltos caíam dentro da grande área. Liderou bem a linha ofensiva do Estrela.