Eduardo Quaresma é a grande novidade no onze que Rui Borges elegeu para defrontar o Estrela da Amadora, este domingo, em jogo da 12.ª jornada da Liga. Morita também regressa às primeiras opções, mas Pedro Gonçalves, recuperado de lesão, começa o jogo no banco.

O treinador volta, assim, a juntar Geny Catamo, Franscisco Trincão e Geovany Quenda no apoio direto a Luis Suárez e principal alteração, em relação aos últimos jogos, é mesmo a titularidade de Eduardo Quaresma, com Diomande a começar também o jogo no banco.

Do lado do Estrela, destaque para os regressos de Renan Ribeiro e Jovane Cabral, como titulares, a Alvalade.

As equipas oficiais:

SPORTING: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Geovany Quenda; Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia, Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Vagiannidis, Kochorashvilli, Diomande, Alisson, Rodrigo Ribeiro e João Simões.

ESTRELA: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick e Atanas Chernev; Sidny Cabral, Paulo Moreira, Oumar Ngom, Guilherme Montóia, Abraham Marcus, Kikas e Jovane.

Suplentes: Diogo Pinto, Antonetti, Robinho, Rodrigo Pinho, Ianis, Jorge Meireles, Alex Sola, Otávio e Gastão.