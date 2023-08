A FIGURA: Paulinho

Voltou a jogar mais à esquerda, com Gyokeres no centro, mas surgiu inúmeras vezes na zona de finalização e foi o maior… perdulário da primeira parte. Viu Luiz Júnior negar-lhe dois golos que já se preparava para festejar. Aos 52m, contudo, até foi de costas para a baliza que cabeceou para marcar o único golo da partida e chegar aos quatro golos em três jornadas da Liga. Quatro golos que valeram os nove pontos que o Sporting soma e que o colocam na liderança do campeonato. Um golo que lhe vale o «hat-trick» de vitórias esta época.

O MOMENTO: Paulinho, pois claro, outra vez (52m)

Uma, duas três. Paulinho desperdiçara na primeira parte as melhores oportunidades do Sporting. Um, dois, três. Paulinho assegurou a terceira vitória dos leões neste arranque de época. Tentou de todas as formas, foi num cabeceamento de costas que conseguiu marcar, depois de uma assistência de cabeça de Coates, com quem festejou muito.

OUTROS DESTAQUES

Hjulmand

Foi titular pela primeira vez e mostrou o que pode trazer à equipa de Amorim. É um médio mais posicional do que aqueles que têm jogado na posição desde a saída de Palhinha, mas mostrou muita qualidade… com bola. Joga simples, mas não falha no que faz e mete a bola a correr. Saiu aos 84m e recebeu a primeira ovação de pé de Alvalade.

Gyokeres

Teve uma primeira parte muito difícil porque o Famalicão defendeu em bloco muito, muito baixo, o que não lhe permitiu explorar a profundidade, claramente o seu ponto forte. Foi, aliás, numa das poucas vezes que o Famalicão se atreveu no ataque, nos primeiros minutos da segunda parte, que arrancou pela direita e só foi travado em falta a um metro da área. Do livre batido depois por Nuno Santos, nasceu o golo de Paulinho. Com espaço para correr, é um avançado muito difícil de parar. Ficou perto de marcar de livre direto, mas Luiz Júnior defendeu o remate forte com as pernas.

Pedro Gonçalves

Com a entrada de Hjulmand para o meio-campo, voltou a subir para o trio da frente… e andou mais desaparecido do jogo. Ainda ficou muito perto de marcar num livre direto que acertou na trave quando o resultado estava 0-0. Nos descontos, foi o guarda-redes do Famalicão que lhe negou o golo que tanto procura neste início de época.

Luiz Júnior

Paulinho ainda deve estar a tentar perceber como é que o guarda-redes do Famalicão defendeu com a cabeça (!!) aquele desvio aos 20m. O brasileiro de 22 anos arrancou aí para uma exibição imparável na primeira parte. Apenas foi batido pelo cabeceamento de costas de Paulinho, mas ainda negou um golo a Gyokeres com uma defesa de improviso com as pernas; e perto do fim fez o mesmo a Daniel Bragança e a Pote.