Momento do jogo: Daniel Bragança salta do banco e resolve

O Sporting parecia já ter esgotado todas as soluções para chegar ao golo. A aposta em Trincão e Pote não resultou, Rui Borges já tinha lançado Geny Catamo, Rafael Nel, mas foi Daniel Bragança que resolveu este complicado jogo já aos 82 minutos de jogo. Pontapé de canto marcado por Francisco Trincão da direita e entrada de rompante do médio a atirar a bola para o fundo das redes. Alívio em Alvalade.

Figura: Luís Guilherme foi o melhor no ataque

Rui Borges apostou num ataque móvel, com Pote e Trincão juntos na frente, mas o melhor elemento do ataque, pelo menos ao longo da primeira parte, foi claramente o brasileiro que o Sporting foi buscar ao West Ham. Num jogo em que os leões sentiram tremendas dificuldades para chegar à zona de finalização, foi o brasileiro que abriu uma porta à direita, com constantes combinações com Fresneda a darem-lhe acesso à fechada área do Famalicão.

Outros destaques:

Gustavo Sá

É incrível como este talentoso médio de 21 anos ainda está no Famalicão. Esta noite fez mais uma demonstração da enorme qualidade que tem nos pés, embora numa missão mais recolhida do que tem siso habitual. Gustavo Sá ajudou a defender e recuperou muitas bolas à entrada da área. Numa delas, roubou a bola a Hjulmand e, com um passe espetacular, abriu uma passadeira para Elisor, naquela que foi a melhor oportunidade da equipa de Hugo Oliveira.

Maxi Araújo

No dia em que festejou 26 anos, o extremo fez mais uma demonstração da raça que é típica dos uruguaios, correndo a todas as bolas e desempenhando várias funções em campo. Começou como extremo, bem aberto no corredor, recuou para o lugar de Ricardo Mangas e voltou a subir para ajudar no ataque. Esteve nos melhores lances de ataque d Sporting na primeira parte, derivando da esquerda para o interior da área onde teve mais de uma oportunidade para marcar.

Pedro Gonçalves

Está muito longe daa melhor forma e esta noite isso foi mais do que evidente. Perdeu muitas bolas, falhou muitos passes e viu um cartão amarelo que o afasta da deslocação dos leões a Moreira de Cónegos na próxima semana.