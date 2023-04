A FIGURA: Edwards

É quase imparável no um para um e provou-o na forma como, por exemplo, ludibriou Rúben Lima no 1-0 concluído por Morita a passe do inglês. Ainda na primeira parte arrancou um livre em posição frontal desaproveitado pelos leões e entregou a Pote uma bola de golo em cima do apito para o descanso. Foi também decisivo na jogada do 2-0, uma recarga de Esgaio a um remate dele. Ficou a faltar-lhe o golo, que podia ter chegado aos 65 minutos quando depois de ultrapassar um adversário falhou o alvo. É daqueles avançados que adora tanto a bola que muitas vezes deixa passar o tempo certo para a libertar, mas vai tratando de tentar desmentir – nem sempre com sucesso, é certo – quem o acusa de ser inconsequente.

O MOMENTO: golo de Esgaio. MINUTO 60

O Sporting estava por cima e ameaçava o 2-0, mas até concretizá-lo não podia dizer que tinha o jogo seguro nas mãos Aos 60 minutos, Esgaio apareceu no sítio certo para atacar a bola e atirar para a estreia a marcar no 123.º jogo oficial pela equipa principal dos leões.

OUTROS DESTAQUES

Adán: teve uma noite tendencialmente tranquila, mas ainda teve de fazer duas defesas fantásticas. A um remate de Colombatto ainda nos primeiros 45 minutos e, depois, na segunda parte, opondo-se a um remate em vólei de Cádiz.

Nuno Santos: com Pote mais envolvido em movimentos interiores, teve via aberta para subir, como tanto gosta, pelo corredor esquerdo. No primeiro quarto de hora da segunda parte quase entregou uma bola de golo a Morita e esteve perto de marcar pouco antes do 2-0 de Esgaio e já em tempo de compensação.

Morita: define quase sempre bem com a bola nos pés, entregando com enorme critério nos companheiros, mas também faz a diferença quando acompanha os ataques e ocupa espaços no último terço. Foi assim que inaugurou o marcador e que esteve perto do bis quando o Sporting ainda vencia por 1-0. Mais um bom jogo do médio nipónico contratado no início da época ao Santa Clara.

Luiz Júnior: nenhum jogador – e muito menos um guarda-redes – é uma obra finalizada aos 22 anos, mas o dono da baliza do Famalicão tem tudo para atingir um patamar de excelência. Serenidade, presença e uma agilidade felina. Negou o golo a Pote a fechar a primeira parte com uma grande mancha e no 2-0 do Sporting ainda voou para impedir o golo de Edwards.

Leandro Sanca: foi o mais irrequieto do ataque dos minhotos. Aos 13 minutos quase serviu Colombatto na primeira iniciativa digna de registo dos famalicenses no jogo e no início da segunda parte arrancou em diagonal e ainda assustou Alvalade até ao remate desenquadrado. Bem melhor nas iniciativas ofensivas do que no auxílio a Rúben Lima na esquerda. Teve uma ação decisiva no golo que permitiu ao Famalicão relançar o jogo em Alvalade.

Zaydou Youssouf: foi o primeiro dos habituais titulares do Famalicão a saltar do banco no regresso das equipas para a segunda parte e o crescimento dos visitantes na segunda parte deveu-se também a ele.