Quando Fresneda fez explodir Alvalade aos 59 segundos do Sporting-Famalicão, os adeptos leoninos talvez esperassem uma noite tranquila.

Mais do que esse golo, o que se viu 15 minutos iniciais do jogo pareciam antevê-lo. Tirando uma investida logo na jogada inicial, a equipa minhota nunca mais conseguira aproximar-se da baliza contrária ou ter momentos consistentes com bola e os leões, com Morita regressado ao onze 49 dias depois, dominavam de forma inquestionável.

Se as diferentes faces do conjunto de Rui Borges das primeiras para as segundas partes foram tema – compreensível, pela sobrecarga de jogos e falta de opções – ao longo dos já mais de dois meses e meio que o técnico transmontano leva em Alvalade, neste sábado os problemas do Sporting, que acabou por vencer por 3-1, foram outros.

De uma equipa total no primeiro quarto de hora de jogo, o campeão nacional tornou-se no seu contrário, sem compreensão aparente, num estalar de dedos.

Um cruzamento apertado de Sorriso, um remate de Rafa Soares e, depois, um cabeceamento perigoso de Gustavo Sá, quase sempre criterioso com a bola no pé e o resto não se pode dizer que não tenha chegado sem aviso.

Pelo que os famalicenses estavam a produzir, mas também porque havia sempre que contar com mais um dos muitos momentos de irresponsabilidade que Diomande tem somado em 2024/25, quando o costa-marfiense acertou em cheio com o braço na cara de Václav Sejk, que até já tinha cabeceado uma bola para fora.

Novamente desconfortável no jogo, o Sporting recuperou o ascendente. O que conduz a uma questão confusa ou, se quiser, filosófica. Será que esta equipa só está bem quando não está bem? Em poucos minutos, Quenda obrigou Carevic a aplicar-se num cruzamento traiçoeiro e Maxi Araújo esteve duas vezes muito próximo de recolocar o leão na frente do marcador.

Na verdade, o problema da equipa de Rui Borges foi sobretudo quando se viu obrigada a viver sem bola. Porque se com ela, e sobretudo quando consegue fazê-la chegar ao ataque, ainda conhece de cor os caminhos para o sucesso, sem ela continua ainda a estar muito longe do que foi num passado não muito longínquo, mesmo partindo da mesma base tática que a fez ter um sucesso esmagador em todos os momentos do jogo.

Em ataque organizado, nos esticões para Gyökeres ou através de momento individuais de Quenda, como num remate de pé esquerdo desviado pelo guarda-redes famalicense para o poste direito, a equipa de Rui Borges voltou a ser na segunda parte aquilo que fora nos 15 minutos iniciais do jogo, até à materialização de nova vantagem produzida por Gyökeres, que transformou um penálti nascido de uma rasteira de Gustavo Sá sobre Maxi Araújo.

O jogador uruguaio foi nesta noite aquilo que a posição de origem (não necessariamente a que desempenha sempre nos leões) dele denuncia: um jogador de extremos. Esteve no melhor e no pior: pelo penálti sofrido, por aquelas ocasiões de golo no final da primeira parte, mas também pelos momentos de desacerto defensivo e por aquela entrada duríssima que lhe custou um vermelho direto e minutos finais de apreensão em Alvalade.

Até Geny Catamo, ao minuto 88, serenar Alvalade após mais um momento em que Gyökeres mostrou que vale meia equipa do Sporting quando consegue voltar a ser – como já voltou – um jogador inteiro.

E só isso já é merecedor de uma velinha naquela ida a Mirandela na folga.