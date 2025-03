A FIGURA: GYÖKERES

Ainda durante a música «O mundo sabe que» rompeu a defesa do Famalicão e fez a assistência para Fresneda abrir o marcador para os verdes e brancos. Fez o 2-1 de penálti e, antes, participou na jogada que terminou com a queda de Maxi Araújo na área. E, aos 88 minutos, assistiu Geny Catamo para o 3-1 final. Esta época, ao serviço do Sporting, tem 40 golos, podendo superar o registo da época passada: 43.

O MOMENTO: golo de Geny Catamo. MINUTO 88

A expulsão de Maxi Araújo, minutos antes, deixou o Sporting reduzido a dez e, entre esse momento e o 3-1 que decidiu o jogo, Sorriso ainda causou apreensão em Alvalade num remate defendido por Rui Silva. O 3-1 tranquilizou o adeptos leoninos e acabou com todas as dúvidas.

OUTROS DESTAQUES

Quenda: bastante interventivo no ataque dos leões, com várias oportunidades para aumentar o marcador. De destacar o passe para Gyökeres no envolvimento do golo de Fresneda e um remate perigoso no início da segunda parte, que bateu no poste direito da baliza defendida por Lazar Carević.



Maxi Araújo: sofreu o penálti que permitiu aos leões regressarem à vantagem aos 64 minutos. Para além de «cavar» o penalti, o uruguaio envolveu-se nas ações ofensivas leoninas e apareceu nos momentos de finalização, ao ponto de ter beneficiado de duas grandes ocasiões de golo a fechar a primeira parte. Esteve no melhor e no pior. Perdeu várias bolas e aos 81 minutos viu o cartão vermelho depois de pisar o calcanhar do Gustavo Sá e deixou os leões com menos um elemento nos minutos finais.

Iván Fresneda: abriu o marcador para os leões no primeiro minuto do jogo. Vindo de trás, o espanhol aproveitou o cruzamento de Gyökeres para a área e rematou para o fundo das redes do Famalicão. Este foi o terceiro golo do jogador esta temporada, que já tinha marcado ao Farense e ao FC Porto, também já sob o comando de Rui Borges. Esteve bastante interventivo na reação à perda e nas dinâmicas do ataque leonino, destacando-se também, ainda na primeira parte, um cabeceamento perigoso. O espanhol de 20 anos acabou por ser substituído aos 60 minutos e foi muito aplaudido pelos adeptos leoninos.

Aranda: melhor marcador do Famalicão, agora com oito golos, converteu para golo a grande penalidade cometida por Diomande aos 35 minutos, dando justiça naquele momento ao resultado.

Sorriso: muito interventivo no jogo, fosse no ataque, com um cruzamento perigoso para a área com Rui Silva atento (18m), fosse a defender, acompanhando Maxi Araújo, a quem tirou o pão da boca aos 45+5m. Aos 87 minutos, antes de ser substituído e ainda com 2-1 no marcador, quase marcou num remate de meia-distância.