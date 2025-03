O Sporting venceu esta noite o Famalicão, por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Gyökeres foi decisivo no triunfo leonino ao fazer a jogada do primeiro e do terceiro golo, além de marcar o segundo, de penálti. Do lado dos minhotos, Aranda marcou também da marca dos 11 metros.

Sporting-Famalicão: ficha e filme do jogo

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Maxi Araújo, que deixou os leões reduzidos a 10 na segunda parte.

Com este resultado, o Sporting soma 62 pontos, mais seis do que o Benfica, que tem menos dois jogos.