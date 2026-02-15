Após o clássico da última jornada, que terminou em empate, FC Porto e Sporting voltam e entrar em campo neste domingo. Os dragões visitam a Choupana. Já os bicampeões nacionais recebem o Famalicão.

A grande dor de cabeça para Rui Borges é saber quem substitui Suárez. O colombiano, recorde-se, viu o amarelo frente ao FC Porto e é, portanto, baixa por acumulação de amarelos. O avanço leonino tem resolvido vários jogos para equipa. Surge, então, a questão: quem substitui o 97?

Ioannidis é dúvida, mas é pouco provável que assuma a titularidade. Geny está também em dúvida. Há, portanto, duas mexidas para fazer no ataque. Surge espaço para os dois reforços. Faye poderá estrear-se a titular pelos leões. Já Luís Guilherme, que conta com quatro titulares pelo Sporting, pode também ser opção logo para o início do encontro.

O Sporting está, ainda, pressionado pelo Benfica, que venceu o Santa Clara e tem os mesmos 52 pontos que os leões. O FC Porto, por sua vez, é líder isolado com 56 pontos.

O Sporting recebe o Famalicão este domingo (20h30) para a 22.ª jornada da Liga. Um jogo que pode acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.