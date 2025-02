Uma entrada forte trouxe consequências positivas para os leões de Rui Borges, que em cima do intervalo ainda tremeram com a cabeçada de Lucas Áfrico. A segunda parte trouxe um ar mais frio e a frente polar (Quenda e Trincão) quase trazia mais estragos ao resultado.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

Rui Borges promoveu duas alterações face ao onze que alinhou a meio da semana para o jogo contra o Bolonha e voltou a deixar Gyökeres na bancada, ele que estava em dúvida para o encontro.

Dentro de campo, os leões (de Lisboa) entraram dominantes e não precisaram de muito para chegarem à vantagem. Depois de um lance construído por Conrad Harder do lado esquerdo, o dinamarquês cruzou rasteiro para o coração da área, onde apareceu Fresneda.

Um movimento característico de ponta de lança protagonizado pelo lateral espanhol, que só teve de desviar com o pé direito e festejar com os adeptos.

Precisamente nas bancadas, os aplausos regressaram aos 25 minutos para a saída por lesão de Geny Catamo. Mais uma dor de cabeça para Rui Borges, que viu o extremo moçambicano sair de maca e teve, por isso, de colocar João Simões no relvado.

Ora, ainda o jogador estava a ser transportado para fora de campo e já o Sporting ampliava a vantagem no marcador e precisamente depois do lance que o deixou maltratado. Na sequência de um pontapé de canto, Diomande apareceu no sítio certo e apontou um belo golo de cabeça, o primeiro com a camisola do Sporting desde abril de 2023.

A partir daqui o domínio leonino acentuou-se ainda mais e o Farense apenas tentava criar perigo a partir da velocidade de Elves Baldé e Paulo Victor. Do outro lado, Ricardo Velho foi evitando males maiores para a formação algarvia, que em cima do intervalo e contra a corrente do jogo reduziu a desvantagem.

Um lance de enorme qualidade individual por parte de Elves Baldé trouxe enormes dificuldades à defesa leonina, que não conseguiu travar o cruzamento e a finalização sensacional de Lucas Áfrico. O central foi lá acima mostrar como se faz e atirou para o 2-1, depois do VAR ter analisado um possível fora de jogo do camisola 44.

Ao intervalo, Tozé Marreco foi o único a mexer na equipa e a verdade é que o Farense entrou melhor e conseguiu criar perigo nas transições, perante algum nervosismo da formação leonina nos minutos iniciais.

Ainda assim, o jogo acabou por estagnar e as verdadeiras ocasiões de golo só chegaram aos 64 minutos, quando Harder descobriu Trincão à entrada da área e o internacional português rematou de primeira, para uma bela intervenção de Ricardo Velho.

No relvado, o ambiente voltou a ficar quentinho, apesar do frio que caía na capital portuguesa. Mais desligados no segundo tempo, os algarvios permitiram ao Sporting voltar a tomar conta do encontro e sobretudo com Quenda e Trincão em bom plano.

Já em cima do minuto 90, um belo lance construído pelo lado esquerdo do ataque terminou com uma «peitaça» de Harder para o fundo da baliza, após cruzamento do recém-entrado Matheus Reis.

Este triunfo permite aos leões manterem a vantagem confortável sobre os rivais e chegar ao Estádio do Dragão, na próxima sexta-feira, com margem para poder errar ou até mesmo dar mais uma machadada na diferença pontual.