A figura: Harder, água mole em pedra dura…

Ao seu estilo, esforço não lhe faltou e deu sempre tudo dentro de campo, culminando um primeiro tempo de qualidade com a assistência para o golo de Fresneda. Um belo trabalho individual sobre o adversário e a assistência de qualidade para o 1-0 dos leões. Na segunda parte esteve mais interventivo e ampliou mesmo a vantagem leonina com um toque de peito, após assistência de Matheus Reis.

O momento: Fresneda dá vantagem aos leões

Decorria o minuto 11 quando Cornad Harder partiu para cima do adversário e tirou-o do caminho, acabando por cruzar rasteiro para a finalização certeira do lateral espanhol. Dentro da área, Fresneda só teve de desviar para o fundo da baliza algarvia.

Outros destaques:

Diomande - Apesar de ter cometido alguns erros durante a primeira parte, acabou por estar em evidência do lance que deu o 2-0 a favor dos leões. Dentro da área, o central costa-marfinense respondeu de cabeça e não deu qualquer hipótese de defesa a Ricardo Velho. No segundo tempo teve pouco trabalho e participou mais na construção ofensiva do Sporting.

Geovany Quenda – Começou o jogo à esquerda, teve algumas dificuldades no primeiro tempo, mas acabou por ser importante na manobra ofensiva da equipa no decorrer da segunda parte, sobretudo com movimentos de fora para dentro. Juntamente com Trincão, deram muitas dores de cabeça aos laterais algarvios.

Elves Baldé – Claramente o elemento mais desestabilizador da formação algarvia em todo o encontro. Formado no Sporting, o regresso a Alvalade trouxe um lance de pura magia, em que passou por dois adversários e cruzou para a finalização de Lucas Áfrico, em cima do intervalo.