Já são conhecidos os onzes de Sporting e Farense, no jogo deste domingo, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Rui Borges promove duas alterações face ao onze que alinhou a meio da semana frente ao Bolonha, com as saídas de Franco Israel e Zeno Debast, para as entradas de Rui Silva e Daniel Bragança. Destaque ainda para nova ausência de Viktor Gyökeres e Morita das opções para o encontro, sendo que ambos os jogadores estavam em dúvida para o mesmo.

Já o Farense mexe mais no xadrez e Tozé Marreco realiza quatro mudanças no onze inicial, face ao que alinhou na última jornada e saiu derrotado por 2-1 frente ao Rio Ave. Tomás Ribeiro, Artur Jorge, Filipe Soares e Marco Matias saem do onze e para os seus lugares entram Cláudio Falcão, Lucas Áfrico, Zé Carlos e Poloni.

Onze do Sporting: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Geny Catamo, Hjulmand, Bragança, Quenda, Trincão e Harder.

Onze do Farense: Ricardo Velho, Lucas Áfrico, Marco Moreno, Derick Poloni, Pastor, Zé Carlos, Cláudio Falcão, Paulo Victor, Miguel Menino, Elves Baldé e Tomané.