Figura: Edwards com cola no pé

Mais um jogo em que o extremo inglês exibiu o seu repertório técnico, evoluindo muitas vezes com a bola colada no pé, em drible, a vir da linha para dentro e a provocar desequilíbrios. Desperdiçou um golo cantado, numa bola servida por Matheus Reis, em que tentou atirar colocado, mas a bola passou ao lado. Voltou a levantar as bancadas quando passou por Marcano em drible, mas depois rematou por cima. Teve ainda uma nova oportunidade na primeira parte, na marcação de um livre frontal, atirou muito colocado e obrigou Diogo Costa à defesa da noite. Perdeu protagonismo com as muitas alterações promovidas por Ruben Amorim na segunda parte, mas continuou sempre a ser um dos melhores leões em campo.

Positivo: Fatawu a titular

Foi talvez a aposta mais surpreendente de Ruben Amorim, até porque Nuno Santos estava em boa forma e até estava a dar bem conta do flanco esquerdo. O jovem ganês tinha somado apenas 36 minutos na Liga, divididos por quatro jogos, mas esta tarde/noite jogou de início, sobre o flanco esquerdo e até correspondeu. Começou por mostrar-se com uma grande abertura para Matheus Reis, num lance que quase resultou em golo (Edwards atirou ao lado). Esteve sempre muito ativo sobre a esquerda, gerindo muito bem os equilíbrios, ora com Matheus Reis, ora com Trincão. No início da segunda parte cedeu o lugar a Nuno Santos.

Negativo: Trincão saiu ainda na primeira parte

Foi titular, mas esteve apenas 34 minutos em campo em que pouco acrescentou. Aliás, perdeu duas bolas e desperdiçou ainda uma oportunidade flagrante, na sequência de um cruzamento atrasado de Bellerín. Acabou rendido, ainda na primeira parte, por Paulinho.

Outros destaques: confira a ficha do jogo

Bellerín

Três minutos em Vila do Conde frente ao Rio Ave e estreou-se a titular em Alvalade e logo num clássico. Entrou algo contido no jogo, concentrado nas movimentações de Zaidu e Galeno, mas foi-se soltando no jogo e, ainda na primeira parte, protagonizou uma arrancada que terminou com cruzamento atrasado que Trincão, em boa posição, não conseguiu aproveitar. Acabou por sair ainda no início da segunda parte para dar lugar a Ricardo Esgaio.

Chermiti

Determinante em Vila do Conde, com o golo da vitória, manteve a confiança de Ruben Amorim, mesmo com Paulinho disponível no banco. Entrou muito ativo no jogo, muitas vezes de costas para a baliza, procurando abrir linhas de passe para os companheiros, até sofrer uma falta dura de Pepe que o afastou por alguns minutos do jogo. Voltou a aparecer com uma grande oportunidade para abrir o marcador, num lance desenhado por Edwards, mas permitiu a antecipação de Marcano. Perdeu protagonismo com a entrada de Paulinho, demorando demasiado tempo a perceber onde tinha de jogar, mas voltou a aparecer em tempo de compensação para marcar o golo solitário dos leões.

Ricardo Esgaio

Erro de casting de Ruben Amorim. Contra todas as expetativas, começou o jogo no banco, numa altura em que atravessava um dos melhores momentos da época, com o treinador a apostar no reforço Bellerín. Esgaio foi chamado já no decorrer da segunda parte, mas esteve apenas quinze minutos em campo, saindo pouco depois do primeiro golo do FC Porto, para ceder a vez a Arthur Gomes. Uma posição dividida por três jogadores.

Os destaques dos dragões