O FC Porto venceu esta noite, por 2-1, o clássico frente ao Sporting, em Alvalade, e é o novo líder isolado da Liga.

Os dragões adiantaram-se no marcador com dois golos em três minutos na segunda parte. Luuk de Jong (61m) e William Gomes (64m) colocaram os portistas na frente. O Sporting ainda reduziu, graças a um autogolo de Nehuén Pérez (75m), mas não foi suficiente para evitar a primeira derrota na Liga.

Com este resultado, o FC Porto é o novo comandante do campeonato, contando com 12 pontos, resultantes de quatro vitórias em outros tantos jogos. O Famalicão é segundo, com 10 pontos, à frente do Sporting, terceiro, com 9, tantos quantos o Moreirense.