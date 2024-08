Figura: Gyökeres, pois claro

Deu um grito de revolta, virou o jogo e arrancou o penálti que permitiu ao Sporting vencer o clássico. Tanto Gyökeres. O FC Porto entrou melhor no jogo e colocou os leões em sentido, até ao sueco dizer «já chega» e virar o jogo do avesso. Começou com uma assistência com selo de golo, mas Francisco Trincão, com tudo para abrir o marcador, permitiu o corte de Zé Pedro. Começava aqui outro jogo, com um Sporting com mais bola, mais dominador e obrigar o FC Porto a recuar em toda a linha. O sueco levou literalmente a equipa para a frente, levando consigo Pote e Trincão, com as suas arrancadas e rápidas combinações. Teve várias oportunidades para marcar ainda na primeira parte e uma outra, flagrante a abrir a segunda, com um desvio, já com Diogo Costa batido. Valeu ao FC Porto o corte de Alan Varela sobre a linha fatal. O lance do penálti é cem por cento Gyökeres. Foi o sueco que ganhou a bola, virou-se na direção de Diogo Costa, encarou-o e foi derrubado, em falta por Otávio. Da marca dos onze metros, atirou a contar, para o sétimo golo na Liga. Marcou em todas as jornadas até ao momento e promete fazer melhor ainda do que fez no ano do título. Já perto do final do jogo, atirou uma bomba de fora da área que não passou muito longe da baliza de Diogo Costa.

Momento: Gyökeres conquista penálti e marca

Minuto 69, passe de Hjulmand, Gyökeres recebe na área, vira-se para a baliza, encara Diogo Costa e, quando preparava o remate, é tocado por Otávio. Penálti indiscutível que o sueco, em força, transformou no 15.º golo dos leões em apenas quatro jogos.

Outros destaques:

Morita

Um jogo de raça do japonês que lutou que nem um leão na zona intermediária e recuperou bolas atrás de bolas no momento de viragem do jogo. Esteve bem mais em jogo do que capitão Hjulmand, tanto nas ações defensivas, como no ataque onde se integrou muitas vezes até ao interior da área. Destaque também para os passes longos do japonês, a permitir ao Sporting bascular o jogo de forma rápida e encontrar espaços para ferir defesa do FC Porto.

Pedro Gonçalves

Agora que foi chamado à seleção, fez uma exibição uns pontos abaixo do que já demonstrou, mas, ainda assim, revelou bons pormenores, a jogar ao primeiro toque na área do FC Porto. Teve uma boa oportunidade para marcar, num remate em arco, mas a bola passou ao lado.

Geny Catamo

O Sporting atacou mais pelo lado esquerdo porque era para aí que Gyökeres caía mais vezes [lance do penálti foi uma das poucas exceções], por isso Geny Catamo esteve sempre muito em jogo, combinado com Morita e Pedro Gonçalves, para depois procurar terrenos mais interiores. Na primeira parte tentou um remate de primeira, a cruzamento de Quenda. Já na segunda, acabou por regressar à direita, depois da entrada de Matheus Reis e voltou a ter uma oportunidade para marcar. Já em período de compensação, matou mesmo o jogo, com um remate de fora da área, com a bola a entrar bem junto ao poste, sem hipóteses para Diogo Costa. Um golo que teve o condão de libertar toneladas de ansiedade em Alvalade. Estava feito.

Geovany Quenda

Demorou a entrar no jogo com Galeno pela frente, mas quando a equipa subiu, apareceu finalmente sobre o corredor, com a velocidade que lhe é característica. Permitiu ao Sporting acelerar o jogo e libertar-se da pressão inicial do FC Porto.

Francisco Trincão

Deixou o relvado sob aplausos já perto do final do jogo, mas, a verdade, é que esteve muito perdulário esta noite, sobretudo, na primeira parte, em que teve três oportunidades claras para abrir o marcador, mas nunca conseguiu acertar na baliza de Diogo Costa. Está num bom momento de forma e isso viu-se pela forma como se entregou ao jogo. Uma entrega que acabou por ser reconhecida pelos adeptos quando cedeu o lugar a Nuno Santos.