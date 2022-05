O Sporting, com três futebolistas, é o clube mais representado no onze ideal da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, elaborado através do somatório das notas do Maisfutebol e do SofaScore, nos nove jogos da ronda, em que os leões bateram o Portimonense por 3-2.

O FC Porto, que se sagrou campeão no último sábado, com a vitória por 1-0 no Estádio da Luz, está também em destaque, com dois nomes e o mesmo acontece com o Gil Vicente, que está representado por um duo, na sequência de uma jornada em que bateu o Tondela por 3-0 e garantiu o quinto lugar, de acesso à Liga Conferência de 2022/23.

Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Famalicão e Sporting de Braga, com um futebolista cada, também surgem representados neste onze ideal.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.