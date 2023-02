Já são conhecidos os onzes iniciais de Sporting e FC Porto para o clássico deste domingo (18h00), relativo à 20.ª jornada da Liga.

Acompanhe o clássico no AO VIVO do Maisfutebol

Ruben Amorim aposta num onze com muitas surpresas, com Bellerín a estrear-se na ala direita e Fatawu a jogar no lado contrário. Pedro Gonçalves volta a recuar para jogar ao lado de Ugarte, enquanto Chermiti mantém a titularidade entre Edwards e Trincão. Paulinho e o reforço Doimande começam no banco. Morita está fora do clássico. De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol entretanto, a exclusão do japonês deve-se a gestão física.

Sérgio Conceição, por seu lado, aposta em André Franco para o meio-campo, deixando Stephen Eustáquio, que estava em dúvida para este jogo, no banco.

As equipas oficiais:

SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Bellerín, Ugarte, Pedrio Gonçalves e Fatawu; Edwards, Chermiti e Trincão.

Suplentes: Franco Israel, St. Juste, Nuno Santos, Paulinho, Diomande, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Mateus Fernandes.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe e Grujic; Pepê, André Franco e Galeno; Taremi.

Suplentes: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Manafá, Namaso, Toni Martínez, Eustáquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.