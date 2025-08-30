Sporting e FC Porto medem forças neste sábado, pelas 20h30, num duelo da quarta jornada do campeonato que marca o primeiro Clássico da época nesta competição. Leões e dragões só conhecem até agora o sabor da vitória, com três triunfos e nove pontos somados.

Já são conhecidas as escolhas dos dois técnicos. Gabri Veiga sofreu uma lombalgia aguda e ficou indisponível para este jogo, sendo que Francisco Moura e Rodrigo Mora saltam para o onze inicial de Farioli. Samu começa o jogo no banco, após recuperar de lesão.

Rui Borges aposta praticamente no mesmo onze da última partida. Faz apenas uma alteração (forçada) - o lesionado Morita dá lugar a Giorgi Kochorashvili.

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand e Kochorashvili; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pote; Luis Suárez.

SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Matheus Reis, Geovany Quenda, Vagiannidis, Alisson Santos, João Simões, Rayan Lucas e Eduardo Quaresma.

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Bednarek e Francisco Moura; Froholdt e Alan Varela; William Gomes, Rodrigo Mora e Borja Sainz; Luuk De Jong.

SUPLENTES FC PORTO: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Stephen Eustáquio, Samu, Zaidu, Pablo Rosário, Vasco Sousa, Prpic e Deniz Gul.

