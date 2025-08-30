Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado em Alvalade, a partir das 20h30, em jogo da quarta jornada da Liga portuguesa.

As duas equipas estão empatadas no topo da classificação, ambas com nove pontos cada, os mesmos do Moreirense, já derrotado no jogo de abertura da jornada, em Barcelos, na sexta-feira. Por isso, uma vitória para qualquer dos lados significará liderança isolada ao final do dia.

Do lado do Sporting, é expectável uma mudança no onze inicial de Rui Borges em relação à vitória ante o Nacional: Hidemasa Morita é baixa por lesão e Giorgi Kochorashvili deve ser lançado de início. Além de Morita, são baixas para este jogo Ousmane Diomande, Maxi Araújo, Nuno Santos e Daniel Bragança. De volta às opções está Matheus Reis, depois de ter cumprido quatro jogos de suspensão.

Do lado do FC Porto, Samu pode voltar ao onze inicial após lesão, sendo que Martim Fernandes e Pepê são as duas ausências para o jogo com os leões.

Siga tudo sobre o Sporting-FC Porto, ao minuto, no Maisfutebol.