O Sporting está a ultimar a contratação de Rodrigo Rodrigues, extremo do Gil Vicente, confirmou o Maisfutebol a notícia avançada por A Bola.

O jovem de 18 anos, que é natural de Lisboa e internacional sub-19 por Portugal, deverá integrar a equipa B dos leões.

Rodrigo Rodrigues cumpriu as duas últimas épocas nos gilistas, onde chegou oriundo do Estoril. Na primeira temporada, alinhou sobretudo nos juniores, mas até se estreou na equipa principal. Já na época transata, teve destaque nos sub-23 dos barcelenses e alinhou em quatro jogos da equipa principal, sob o comando de César Peixoto.

Com Rodrigo Rodrigues perto do Sporting, dois jovens leoninos deverão fazer o caminho inverso: o lateral-esquerdo David Moreira e o lateral-direito José Silva.

David Moreira, de 22 anos, fez 33 jogos pelo Sporting B na II Liga na temporada passada, mas já se estreou na equipa principal. A contratação do luso-cabo-verdiano permitiria ao Gil Vicente colmatar a vaga deixada no lado esquerdo da defesa por Ghislain Konan.

David Moreira (Sporting)

Por sua vez, José Silva, que também já se estreou pela equipa principal, tem 20 anos e começou 2025/26 na equipa B dos leões. No entanto, após 18 jogos (dois golos e três assistências), foi cedido ao Arouca, contudo, realizou apenas quatro partidas.

O jovem sub-20 português deverá chegar ao Gil Vicente para dar concorrência a Ricardo Esgaio, já anunciado como reforço dos gilistas.