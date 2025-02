Tozé Marreco, treinador do Farense, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 3-1 frente ao Sporting, no jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo e eficácia do Sporting no primeiro tempo]

«Temos de perceber que se jogamos contra o Sporting e se o momento de pressão for mal feito eles vão-nos matar. Podíamos ter sido mais agressivos, mas as defesas do Ricardo Velho foram muito poucas na primeira parte. O Sporting foi eficaz. É a diferença entra as equipas muito boas e as boas.»

«Não senti que o Sporting tivesse uma avalanche ofensiva para chegar ao intervalo com dois golos. O nosso objetivo era ser compactos e fechar as linhas interiores para o Trincão e o Bragança e tentar sair em ataque rápido com os nossos jogadores mais rápidos. Deu ideia de que fomos demasiados receosos, mas não foi essa a nossa intenção.»

[Trabalhar em cima de derrotas é mais difícil do que trabalhar em cima de vitórias?]

«Frustrante era à sexta jornada ter zero pontos. Temos pontuado desde lá, é verdade que temos tido algumas derrotas e isso tem maior ênfase, estas derrotas têm um peso maior por causa disso mesmo. É sempre melhor trabalhar sobre pontos e vitórias, mas sabemos o que se tem passado em alguns jogos. Algumas derrotas foram injustas, resta-nos insistir. Tenho confiança nos rapazes e analisamos o que fizemos bem e menos bem. As coisas não se resolvem em três meses, a minha confiança é que vamos resolver até maio. Parece que sou mais velho do que aquilo que sou, já tenho alguns cabelos brancos, isto dá cabo de mim.»

[Diferença entre travar Harder ou Gyökeres?]

«As diferenças entre os dois são grandes, porque estamos a falar de um dos melhores da Europa (Gyökeres) a jogar na frente, mas preparámos a semana a contar com o Harder. Agora, o foco foi controlar o Sporting como um todo, sabendo que as individualidades podem fazer a diferença.»