A Liga Portugal anunciou no X, antigo Twitter, que Francisco Trincão foi considerado o melhor jogador do mês de novembro na primeira divisão.

A escolha foi feita pelos treinadores da Liga, que também o distinguiram como o melhor avançado do mês. Trincão foi titular nos dois únicos jogos dos leões na competição, diante de Santa Clara (vitória por 2-1) e Estrela da Amadora (triunfo por 4-0), no qual assistiu duas vezes.

A Liga não anunciou ainda os restantes classificados na votação, mas anunciou que na II Liga o vencedor da distinção foi André Clovis, do Académico de Viseu, com 45,1 por cento dos votos. Carlos Daniel, do Marítimo (16,9 por cento), e Rafael Nel, do Sporting B (7,1 por cento) dos votos.