Félix Correia contrariou o ditado de que o «bom filho a casa torna» e abriu as hostilidades em Alvalade com uma grande penalidade convertida com sucesso. O resto acabou por ser um festival de posse de bola leonino, que teve como principal atração um pontapé formidável de Maxi Araújo no segundo tempo.

Já em cima do apito final, Eduardo Quaresma sacou mais do que um coelho da cartola e confirmou que iremos ter luta pelo título até ao último segundo. É caso para dizer... venha o dérbi.

Dia da Mãe foi dia das famílias se deslocarem até ao Estádio José de Alvalade e protagonizarem um ambiente digno de reta final (emocionante) de Liga, que começou até mesmo fora do recinto. Os comandados de Rui Borges foram recebidos com pompa e circunstância e entraram em campo com vontade de marcar cedo.

Trincão foi o primeiro a ter uma bela oportunidade para faturar, mas viu o remate sair ligeiramente ao lado da baliza de Andrew. O que começou por ser um fim de tarde sem chuva, rapidamente se tornou bastante molhado e o relvado levou alguns jogadores a escorregarem, ainda que sem qualquer impacto para o marcador.

Impacto existiu a meio da primeira parte, quando St. Juste derrubou Mutombo dentro da área dos leões. Tiago Martins começou por mandar jogar, mas após ser alertado pelo VAR, foi ao monitor e reverteu a decisão. Da marca dos onze metros, Félix Correia atirou para o lado esquerdo da baliza e gelou as bancadas de Alvalade.

Este momento começou a trazer alguma impaciência às bancadas e isso sentiu-se dentro de campo, com algumas perdas de bola sem qualquer pressão do adversário. A defesa muito recuada dos gilistas impediu as habituais «arrancadas» de Gyökeres, que não conseguiu enquadrar qualquer remate com a baliza no primeiro tempo.

Os 22 intervenientes regressaram aos balneários e voltaram para a segunda parte, que arrancou da mesma forma, com o Sporting a dominar a posse de bola, sobretudo no meio-campo adversário.

Ora, o rumo do encontro manteve-se igual, com os leões a apresentarem dificuldades para ultrapassar a linha defensiva do Gil Vicente, que quase nunca permitiu remates enquadrados com a baliza de Andrew. O ambiente em Alvalade começou, aos poucos, a ficar cada vez mais «quentinho» e Rui Borges foi ao banco de suplentes buscar três jogadores mais frescos.

Em cima da mesa estava o risco de perder Hjulmand para o dérbi, mas nem o possível nono amarelo impediu o técnico de lançar o dinamarquês. A verdade é que o jogo mudou e o Sporting começou a ter mais qualidade no último terço, muito por culpa do camisola 42.

O Sporting foi para cima do adversário e já se sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Num lance de insistência dentro da área do Gil Vicente, a bola acabou por sobrar para Maxi Araújo que rematou de primeira para o fundo da baliza, num pontapé absolutamente sensacional.

A última cartada de Rui Borges acabou por ser Biel, que rendeu Geny Catamo e numa altura em que nenhum adepto no Estádio José Alvalade estava sentado. Francisco Trincão voltou a aparecer em bom plano e dispôs de uma grande ocasião para marcar, não fosse o poste impedir o que seria um pontapé de livre sensacional.

Mas a verdadeira emoção estava reservada para o período de compensação, quando Eduardo Quaresma sacou um coelho da cartola e levou Alvalade ao êxtase absoluto. Uma bola perdida para a frente da área acabou no pé direito do central leonino e o resto foi um pontapé fortíssimo que só terminou na baliza do Gil Vicente.